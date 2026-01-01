Soundtracks & musicals

71 playlist(s)

Epic Film Scores

Epic Film Scores
Soundtrack Hits

Soundtrack Hits
Contemporary Musical Hits

Contemporary Musical Hits
Iconic Horror Movie Scores

Iconic Horror Movie Scores
Broadway's Biggest Hits

Broadway's Biggest Hits
Songs From Animated Movies

Songs From Animated Movies
Presenting John Williams

Presenting John Williams
Tarantino Movie Hits

Tarantino Movie Hits
21st Century Disney

21st Century Disney
SCENE ON

SCENE ON
Best Scene Korean Drama OST

Best Scene Korean Drama OST
Cinematic Ambience

Cinematic Ambience
All Grown Up

All Grown Up
Presenting Hans Zimmer

Presenting Hans Zimmer
OPM Soundtrack

OPM Soundtrack
Brand New Korean OST

Brand New Korean OST
Hi-Scores

Hi-Scores
Oscar-Winning Songs

Oscar-Winning Songs
The World of James Bond

The World of James Bond
Death Rattles

Death Rattles
Halftime Performers Through The Years

Halftime Performers Through The Years
Best Opening Numbers

Best Opening Numbers

15K views

Party mix

Party mix

4.8K views

Soundtracks

Soundtracks

1.1K views

80s, 90s ,00s and 10s music

80s, 90s ,00s and 10s music

57K views

드라마OST

드라마OST

1.4K views

요새 듣는 노래

요새 듣는 노래

317 views

James Bond Themes and All Songs

James Bond Themes and All Songs

1.6K views

Lena’s jam

Lena’s jam

219 views

Tarantino Movies

Tarantino Movies

9.2K views

장엄한 영화음악 모음집

장엄한 영화음악 모음집

1.2K views

Work List

Work List

621 views

Halloween

Halloween

63K views

Commute sa Umaga

Commute sa Umaga

1K views

my movie soundtracks

my movie soundtracks

174K views

Musical

Musical

3.2K views

드라마

드라마

968 views

Musica de peliculas

Musica de peliculas

1K views

kids songs

kids songs

20K views

Fantasy with Werewolves

Fantasy with Werewolves

521 views

Cinematic

Cinematic

3.4K views

잔잔

잔잔

483 views

main playlist

main playlist

1.3K views

workout

workout

77K views

James Bond Songs

James Bond Songs

22K views

World Premiere Plaza

World Premiere Plaza

397 views

cartoon songs

cartoon songs

287K views

드라마

드라마

25K views

Movie songs

Movie songs

1.7K views

Your Playlist) Local Hits

Your Playlist) Local Hits

16K views

Duets

Duets

133 views

Common Musical Knowledge

Common Musical Knowledge

119K views

Song Halloween

Song Halloween

149K views

Tarantino tracks

Tarantino tracks

807 views

좋은노래

좋은노래

538 views

Kids

Kids

90K views

Instrumental Pt. 3: Piecefull

Instrumental Pt. 3: Piecefull

2.7K views

그래미 어워드 올해의 노래상 수상자 (1959~)

그래미 어워드 올해의 노래상 수상자 (1959~)

154 views

Movie Scores

Movie Scores

217 views

serenidad sinfonica

serenidad sinfonica

257 views

A Time, and A Place

A Time, and A Place

717 views

Alex likes theses songs!!

Alex likes theses songs!!

330 views

90’s Workout Playlist

90’s Workout Playlist

1.7K views

upbeat 80s

upbeat 80s

29K views

Best of Bond

Best of Bond

239 views

위로음악

위로음악

960 views

Musical Theater

Musical Theater

22K views

Amazing Film Music

Amazing Film Music

950 views

Movies

Movies

426 views

Tarantino Style

Tarantino Style

1.1K views

OPM Songs

OPM Songs

53K views