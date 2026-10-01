Metal

88 playlist(s)

Blasphemous In Black

Blasphemous In Black
Harder Than Hell

Harder Than Hell
Golden Gods of Metal

Golden Gods of Metal
Metal Hotlist

Metal Hotlist
Essential Heavy Metal

Essential Heavy Metal
Deathcore Apocalypse

Deathcore Apocalypse
New Metal

New Metal
The Metal Moshpit

The Metal Moshpit
Metalcore Meltdown

Metalcore Meltdown
Uppercut

Uppercut
True Metal Warriors

True Metal Warriors
Thrash Metal Shred

Thrash Metal Shred
Hard Rock

Hard Rock
Running to Metal

Running to Metal
'00s Metal

'00s Metal
Metal Hits

Metal Hits
Modern Metal Ballads

Modern Metal Ballads
Foundations of Metal

Foundations of Metal
Heavy Metal Workout

Heavy Metal Workout
Heavy Hitters

Heavy Hitters
Alternative Metal Workout

Alternative Metal Workout
Crypt of Death

Crypt of Death
Nu Metal Revolution

Nu Metal Revolution
Heavy Gauge

Heavy Gauge
Hair Metal Hedonists

Hair Metal Hedonists
Heavy Industry

Heavy Industry
'80s Metal

'80s Metal
Nu-Metal Rage

Nu-Metal Rage
New Metal

New Metal
Melodeath Masters

Melodeath Masters
'90s Metal

'90s Metal
Mellow Metal

Mellow Metal
Swords & Sorcery

Swords & Sorcery
'10s Metal

'10s Metal
Metal Hits 2025

Metal Hits 2025
POST-

POST-
Japan Metal

Japan Metal
Brazilian Headbangers

Brazilian Headbangers
80s Heavy Metal

80s Heavy Metal

28K views

Rock nu pop

Rock nu pop

3.3K views

The Industry: Industrial Builder Boomers

The Industry: Industrial Builder Boomers

830 views

Heavy

Heavy

126 views

Metal

Metal

19K views

Relax

Relax

313 views

Hard breakdowns for hell PR's

Hard breakdowns for hell PR's

17K views

A 2026 Vibe

A 2026 Vibe

1.6K views

Tony's playlist

Tony's playlist

160 views

Brandi G's work Mix

Brandi G's work Mix

441 views

heavy

heavy

11K views

destroy thy self and loathe the world in which ye live

destroy thy self and loathe the world in which ye live

86K views

Today’s rock hits

Today’s rock hits

3.5K views

Metalos Tekereszet

Metalos Tekereszet

712 views

rock mocniejszy

rock mocniejszy

32K views

Death Metal

Death Metal

33K views

Main playlist

Main playlist

289 views

Thrash Metal Essentials

Thrash Metal Essentials

29K views

muzika

muzika

867 views

Industrial Metal

Industrial Metal

43K views

Heavy

Heavy

98K views

Brütal Legend, complete soundtrack

Brütal Legend, complete soundtrack

1.1K views

Music: Metal

Music: Metal

677 views

Rock Diversos

Rock Diversos

219 views

Songs for traveling

Songs for traveling

2.7K views

New Stuff 2025

New Stuff 2025

404 views

BrooklynVegan Weekly Playlist

BrooklynVegan Weekly Playlist

717 views

metalcore workout

metalcore workout

6.3K views

Norwegian Black Metal

Norwegian Black Metal

1.7K views

Ballads

Ballads

542 views

Alternative,death,metal Core

Alternative,death,metal Core

2.8K views

Power Metal

Power Metal

422 views

Japanメタル

Japanメタル

16K views

Glam baby

Glam baby

68K views

sweating bullets

sweating bullets

795 views

Разрыв кишечника

Разрыв кишечника

2.5K views

Metal that lets me get through a night shift

Metal that lets me get through a night shift

682 views

Rock

Rock

19K views

Modern Metal Playlist

Modern Metal Playlist

1.6K views

Métal

Métal

23K views

Rock und Metal

Rock und Metal

277 views

Today's Rock Hits

Today's Rock Hits

5.4K views

80s Glamrock Hits

80s Glamrock Hits

9.1K views

An Alt/Indie Rock Top 40, 10/2026 (clean)

An Alt/Indie Rock Top 40, 10/2026 (clean)

1.2K views

Death

Death

48K views

Work out

Work out

96K views

Hard rock metal

Hard rock metal

543 views

старый рок

старый рок

41K views

Deathcore relaxation

Deathcore relaxation

3.5K views

old-school

old-school

27K views