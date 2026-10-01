Metal
88 playlist(s)
80s Heavy Metal
28K views
Rock nu pop
3.3K views
The Industry: Industrial Builder Boomers
830 views
Heavy
126 views
Metal
19K views
Relax
313 views
Hard breakdowns for hell PR's
17K views
A 2026 Vibe
1.6K views
Tony's playlist
160 views
Brandi G's work Mix
441 views
heavy
11K views
Today’s rock hits
3.5K views
Metalos Tekereszet
712 views
rock mocniejszy
32K views
Death Metal
33K views
Main playlist
289 views
Thrash Metal Essentials
29K views
muzika
867 views
Industrial Metal
43K views
Heavy
98K views
Brütal Legend, complete soundtrack
1.1K views
Music: Metal
677 views
Rock Diversos
219 views
Songs for traveling
2.7K views
New Stuff 2025
404 views
BrooklynVegan Weekly Playlist
717 views
metalcore workout
6.3K views
Norwegian Black Metal
1.7K views
Ballads
542 views
Alternative,death,metal Core
2.8K views
Power Metal
422 views
Japanメタル
16K views
Glam baby
68K views
sweating bullets
795 views
Разрыв кишечника
2.5K views
Rock
19K views
Modern Metal Playlist
1.6K views
Métal
23K views
Rock und Metal
277 views
Today's Rock Hits
5.4K views
80s Glamrock Hits
9.1K views
An Alt/Indie Rock Top 40, 10/2026 (clean)
1.2K views
Death
48K views
Work out
96K views
Hard rock metal
543 views
старый рок
41K views
Deathcore relaxation
3.5K views
old-school
27K views