African

76 playlist(s)

Owambe

Owambe
The Hits: 80s & Beyond Nigeria

The Hits: 80s & Beyond Nigeria
Naija Central

Naija Central
Naija 2010s Hits

Naija 2010s Hits
Afrobeats Party

Afrobeats Party
C'est Makossa

C'est Makossa
Top Afropop

Top Afropop
Classic Afro Reggae

Classic Afro Reggae
Afrobeats Now

Afrobeats Now
Amapiano Essence

Amapiano Essence
Eastern Flavour

Eastern Flavour
Afropoppin'

Afropoppin'
Throwback Mzansi

Throwback Mzansi
Amapiano Hits 2025

Amapiano Hits 2025
AmaPiano Trip

AmaPiano Trip
Afrobeats Hits 2025

Afrobeats Hits 2025
Mzansi Wave

Mzansi Wave
Afropop Hits 2025

Afropop Hits 2025
Afro-Piano Gbedu

Afro-Piano Gbedu
Afro-House Sensations

Afro-House Sensations
Amapiano Hits 2024

Amapiano Hits 2024
Amapiano Hits of 2023

Amapiano Hits of 2023

Afrobeats Hits of 2023

Afrobeats Hits of 2023
Throwback Naija Party

Throwback Naija Party
Global Collabs Hotlist

Global Collabs Hotlist
Africa’s Next Wave

Africa’s Next Wave
Amapiano

Amapiano

4.8K views

East Africa

East Africa

26K views

Birthday Celebration

Birthday Celebration

11K views

piano piano

piano piano

4.4K views

International

International

273 views

80’s Nigeria

80’s Nigeria

27K views

Reggae

Reggae

44K views

Congo hits

Congo hits

519 views

Scrit

Scrit

2.7K views

old Nigeria hits

old Nigeria hits

9.4K views

Afrobeats 2010+

Afrobeats 2010+

541 views

party

party

1.7K views

Vibes

Vibes

347 views

Party Vybez

Party Vybez

17K views

Party jams

Party jams

23K views

Afro beats

Afro beats

179 views

Top 20

Top 20

222 views

old school music

old school music

11K views

90s Muzik

90s Muzik

574 views

December 2025

December 2025

901 views

Amapiano

Amapiano

535 views

Vibes

Vibes

3.6K views

Koffi olamide

Koffi olamide

27K views

Car playlist

Car playlist

842 views

Good hit

Good hit

21K views

9ja Old school

9ja Old school

8.6K views

Owambe Selection

Owambe Selection

500 views

latest

latest

778 views

Lucky Dube

Lucky Dube

17K views

Calm Afro Beatz

Calm Afro Beatz

896 views

Latest 2025

Latest 2025

33K views

Afrobeat rush

Afrobeat rush

150 views

SA Vibes

SA Vibes

325 views

Top 20 Naija Latest & Trending Jams 2025 Updated Daily

Top 20 Naija Latest & Trending Jams 2025 Updated Daily

118K views

Emerald oldies playlist

Emerald oldies playlist

5.2K views

Bongo Bangers

Bongo Bangers

3.2K views

Nigerian Old School Grooves: 70s, 80s, 90s

Nigerian Old School Grooves: 70s, 80s, 90s

773 views

Amapiano 25

Amapiano 25

3K views

La playlist du cœur ❤️

La playlist du cœur ❤️

44K views

Afrobeats

Afrobeats

652 views

Amapiano

Amapiano

278 views

rough amapiano

rough amapiano

5K views

Naija Throwback Pops

Naija Throwback Pops

5.8K views

African music

African music

187K views

Naija

Naija

11K views

Naija oldschool

Naija oldschool

16K views

Old school Jams

Old school Jams

19K views

Big Boss

Big Boss

28K views

Sam hot music 2023

Sam hot music 2023

2.8K views

deep house

deep house

253 views