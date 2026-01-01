J-Pop

73 playlist(s)

JAPANIQUE

JAPANIQUE
J-Hits!

J-Hits!
Boys Group Japan

Boys Group Japan
Idol Japan

Idol Japan
SSW

SSW
Catch Up Japan

Catch Up Japan
Replay Japan

Replay Japan
Japan Big Hits

Japan Big Hits
Sing-along J-Pop

Sing-along J-Pop
The Hits: ‘10s Japan

The Hits: ‘10s Japan
Japan Hits: '00s

Japan Hits: '00s
Japan Hits: '70s

Japan Hits: '70s
Japan Hits: '80s

Japan Hits: '80s
Japan Hits: '90s

Japan Hits: '90s
J-Drama TV Hits

J-Drama TV Hits
Japan Ballads

Japan Ballads
Queens of J-Pop

Queens of J-Pop
Karaoke Hits: Japan

Karaoke Hits: Japan
Covers Japan

Covers Japan
Showtime

Showtime
Retake Japan

Retake Japan
Reiwa Era J-Pop

Reiwa Era J-Pop
Teen J-Pop

Teen J-Pop
お気に入り

お気に入り

62K views

今

562 views

2026プレイリスト

2026プレイリスト

953 views

2000年代ヒット

2000年代ヒット

2.3K views

ジュピット選曲

ジュピット選曲

9.2K views

アニソン

アニソン

23K views

気に入ってるの

気に入ってるの

426 views

春ドラマ

春ドラマ

503 views

かなりいい

かなりいい

4.1K views

ドライブ曲

ドライブ曲

166 views

プレイリスト

プレイリスト

21K views

Sara Remix

Sara Remix

302 views

懐メロ

懐メロ

24K views

アイドル

アイドル

111 views

好きな曲

好きな曲

2.6K views

2025 カラオケリスト

2025 カラオケリスト

9K views

最新好きな曲

最新好きな曲

50K views

昭和ヒット

昭和ヒット

222K views

おちつく

おちつく

2.4K views

カラオケ

カラオケ

593 views

懐メロ

懐メロ

193K views

カラオケ

カラオケ

948 views

好きなやつ

好きなやつ

154K views

なつかし

なつかし

291K views

ドラマ曲お気に入り

ドラマ曲お気に入り

1.1K views

日本

日本

373 views

好きな曲

好きな曲

234 views

ドラマ主題歌

ドラマ主題歌

431 views

ドライブ

ドライブ

5.2K views

最新曲

最新曲

829 views

80年代

80年代

10K views

アイドル

アイドル

393 views

悲しみ

悲しみ

10K views

新しい明日

新しい明日

1.2K views

なんか好きな曲

なんか好きな曲

14K views

お気に入りリスト

お気に入りリスト

660 views

青春ベスト

青春ベスト

20K views

カラオケ歌いたい曲

カラオケ歌いたい曲

557 views

ファーストテイク

ファーストテイク

133 views

ふせくん選抜プレイリスト

ふせくん選抜プレイリスト

116 views

カラオケ

カラオケ

569 views

J-ポップ

J-ポップ

15K views

お気に入り

お気に入り

11K views

2026年冬アニメ

2026年冬アニメ

1.9K views

アイドル

アイドル

1.3K views

ニューリリース

ニューリリース

810 views

ドライブ

ドライブ

40K views

プレイリスト

プレイリスト

622 views

らきふぇす

らきふぇす

309 views

ハマってたやつら

ハマってたやつら

811 views