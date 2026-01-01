Mandopop & cantopop

81 playlist(s)

Mando Flow

Mando Flow
Canto Flow

Canto Flow
Mellow Mandopop Ballad

Mellow Mandopop Ballad
Feel-Good Mandopop

Feel-Good Mandopop
Turn Up! Mandopop Hip-Hop

Turn Up! Mandopop Hip-Hop
Energy Boost Mandopop Hip-Hop

Energy Boost Mandopop Hip-Hop
Mellow Mandopop Indie/Folk

Mellow Mandopop Indie/Folk
Feel-Good Mandopop Indie

Feel-Good Mandopop Indie
Mandopop Dance Music for Working out

Mandopop Dance Music for Working out
Mandopop Rock'n Roll

Mandopop Rock'n Roll
Easy-listen Mandopop

Easy-listen Mandopop
Warm-hearted Mandopop Ballad

Warm-hearted Mandopop Ballad
Mandopop Dance Party

Mandopop Dance Party
Best of 70s Mandopop

Best of 70s Mandopop
The Hits: 80s Mandopop

The Hits: 80s Mandopop
The Hits: 90s Mandopop

The Hits: 90s Mandopop
The Hits: 00s Mandopop

The Hits: 00s Mandopop
Refreshing Hong Kong Music

Refreshing Hong Kong Music
Hong Kong High-Energy Music

Hong Kong High-Energy Music
Energy Boost Hong Kong Hip-Hop

Energy Boost Hong Kong Hip-Hop
Feel-Good Hong Kong Indie

Feel-Good Hong Kong Indie
Mellow Hong Kong Ballad

Mellow Hong Kong Ballad
Canto Love Songs

Canto Love Songs
All Time Cantopop Hits

All Time Cantopop Hits
Best of 70s Cantopop

Best of 70s Cantopop
The Hits: 80s Cantopop

The Hits: 80s Cantopop
The Hits: 90s Cantopop

The Hits: 90s Cantopop
The Hits: 00s Cantopop

The Hits: 00s Cantopop
All Time Mandopop Hits

All Time Mandopop Hits
Cantopop Hits 2025

Cantopop Hits 2025
Mandopop Hits 2025

Mandopop Hits 2025
Chinese Best

Chinese Best

565 views

嘻哈音樂

嘻哈音樂

21K views

好聽中文歌

好聽中文歌

15K views

香港千禧年代金曲

香港千禧年代金曲

646 views

跨年熱門華語

跨年熱門華語

1.2K views

香港粵語金曲重溫

香港粵語金曲重溫

727 views

Love song

Love song

15K views

1980s

1980s

175K views

2025 canton pop

2025 canton pop

235 views

懷舊金曲

懷舊金曲

1.3K views

經典情歌

經典情歌

241 views

華語抒情

華語抒情

33K views

经典歌曲

经典歌曲

6.2K views

80年代華語經典

80年代華語經典

10K views

華語經典

華語經典

3.5K views

新粤语流行

新粤语流行

993 views

Nhạc Trung

Nhạc Trung

469 views

古風音樂

古風音樂

398 views

Game

Game

331 views

2025 Canton Pop

2025 Canton Pop

1K views

華語健身音樂

華語健身音樂

1.3K views

香港歌

香港歌

6.8K views

90’s2000’s情歌

90’s2000’s情歌

3.9K views

2025 Canton playlist

2025 Canton playlist

3.9K views

我的80年代

我的80年代

24K views

那些年最好听经典歌单

那些年最好听经典歌单

1.2K views

1980國語歌曲

1980國語歌曲

10K views

最新音樂

最新音樂

2.7K views

Hong Kong cantopop 00 千鿋香港廣東歌

Hong Kong cantopop 00 千鿋香港廣東歌

1.1K views

90年代在聽的國語歌

90年代在聽的國語歌

881 views

华语金曲

华语金曲

121 views

JFFT Playlist

JFFT Playlist

182 views

Canton 70s

Canton 70s

34K views

喜愛歌曲

喜愛歌曲

4K views

我喜欢的歌曲！

我喜欢的歌曲！

18K views

Mandarin Pop

Mandarin Pop

5.7K views

華語流行派對舞曲

華語流行派對舞曲

206 views

memories

memories

125K views

R&B

R&B

485 views

Amazing July.

Amazing July.

364 views

香港经典

香港经典

15K views

Cantonpop 2025

Cantonpop 2025

30K views

Chinese

Chinese

536 views

Hong Kong

Hong Kong

450 views

流行曲

流行曲

129K views

80金曲

80金曲

14K views

華語派對

華語派對

231 views

Those Songs in Those Years 那些年那些歌：1996-1999

Those Songs in Those Years 那些年那些歌：1996-1999

121K views

香港精神

香港精神

1.2K views

好聽華語歌曲

好聽華語歌曲

30K views