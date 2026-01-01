Indie & alternative

97 playlist(s)

Alternative Current: Hits

Alternative Current: Hits
Line Up: Indie + Alternative

Line Up: Indie + Alternative
Today's Indie Hits

Today's Indie Hits
New Alternative Indie

New Alternative Indie
Fresh New Indie

Fresh New Indie
Your New Alternative

Your New Alternative
New Alt

New Alt
Indie Anthems

Indie Anthems
Eclectic Rock

Eclectic Rock
Heavy Stereo: Indie Rock

Heavy Stereo: Indie Rock
Alt on Repeat

Alt on Repeat
Ultimate Indie Anthems

Ultimate Indie Anthems
Indie Overload

Indie Overload
Coffee Shop Indie

Coffee Shop Indie
All-Time Alt

All-Time Alt
Alt-Pop Hits

Alt-Pop Hits
'00s Alternative

'00s Alternative
Indie Folk Favorites

Indie Folk Favorites
Alternative All Day

Alternative All Day
Indo Indie

Indo Indie
Tangente Brazilian Indie

Tangente Brazilian Indie
Indie music from Argentina

Indie music from Argentina
Indie Pop

Indie Pop
Indietronica Essentials

Indietronica Essentials
Turkish Indie Hotlist

Turkish Indie Hotlist
Queens of Indie

Queens of Indie
ALTNTVO

ALTNTVO
Supersonic Sing-Along

Supersonic Sing-Along
Sunshine Indie

Sunshine Indie
Querfeldein: German Indie Hits

Querfeldein: German Indie Hits
sad summer

sad summer
Indie Gold

Indie Gold

Antenna

Antenna
slowcore

slowcore
Take It Easy Indie

Take It Easy Indie
Drift Away Indie

Drift Away Indie
Festival Anthems

Festival Anthems
Genre Blurring

Genre Blurring
Indie Lovers Mixtape

Indie Lovers Mixtape
Asian Wave

Asian Wave
new boleros

new boleros
Éxitos Indie

Éxitos Indie
New Latin Alt & Indie

New Latin Alt & Indie
Musas Alternativas

Musas Alternativas
Acoustic Indie & Alternative

Acoustic Indie & Alternative
Mellow Indie

Mellow Indie
A Happy Alternative

A Happy Alternative
90s tunes

90s tunes

273K views

Canteen chill vibes

Canteen chill vibes

136 views

my favorite indie ♡

my favorite indie ♡

1.1K views

musica indie

musica indie

447 views

Record of the Year 2025

Record of the Year 2025

406 views

Fav 2025 Songs

Fav 2025 Songs

2.3K views

Sound

Sound

1K views

bleeding out

bleeding out

1.2K views

Archived indie

Archived indie

689 views

My high school bands

My high school bands

32K views

Indie Gurls

Indie Gurls

455 views

Mood Ring

Mood Ring

2.1K views

Nova Sélecta + Nova Club March 2026

Nova Sélecta + Nova Club March 2026

373 views

Queen City Summer

Queen City Summer

873 views

indie americano

indie americano

1.1K views

Oh to be young

Oh to be young

8.7K views

Doctoral summer

Doctoral summer

413 views

kitchen

kitchen

400 views

Música agradable

Música agradable

200 views

New songs

New songs

250 views

Britpop | Best British Indie Music 80's 90's 00's

Britpop | Best British Indie Music 80's 90's 00's

65K views

indie 2000

indie 2000

26K views

enamorado playlist

enamorado playlist

1.2K views

Rock Alternative 2003 - 2009

Rock Alternative 2003 - 2009

586 views

Chill Music

Chill Music

586 views

slow universty

slow universty

305 views

summer

summer

1K views

relaxing indie

relaxing indie

998 views

SUMMER 2026

SUMMER 2026

230 views

novo brasil

novo brasil

634 views

Karlsruhe Inspiration

Karlsruhe Inspiration

202 views

Alternative

Alternative

423 views

nuevo esp

nuevo esp

139 views

That one night

That one night

145 views

Hitting Currently

Hitting Currently

400 views

Wenn es gut ist

Wenn es gut ist

3.5K views

Indian

Indian

411 views

End Summer 2026

End Summer 2026

632 views

2025 Hottest 100 list

2025 Hottest 100 list

275 views

cómo agua para chocolate

cómo agua para chocolate

203 views

90's

90's

135K views

indie

indie

490 views

Alt- Windows Down, Volume Up

Alt- Windows Down, Volume Up

9.4K views

Indie chill

Indie chill

961 views

Spring 2026

Spring 2026

1.7K views

Happy

Happy

297 views

Indie, Rock, BR Suave

Indie, Rock, BR Suave

4.7K views

delicinhas dançantes

delicinhas dançantes

312 views

Ya quisiera el sol, brillar como tus ojos

Ya quisiera el sol, brillar como tus ojos

153 views

2024 July to December

2024 July to December

146 views