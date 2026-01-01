Indie & alternative
97 playlist(s)
90s tunes
273K views
Canteen chill vibes
136 views
my favorite indie ♡
1.1K views
musica indie
447 views
Record of the Year 2025
406 views
Fav 2025 Songs
2.3K views
Sound
1K views
bleeding out
1.2K views
Archived indie
689 views
My high school bands
32K views
Indie Gurls
455 views
Mood Ring
2.1K views
Nova Sélecta + Nova Club March 2026
373 views
Queen City Summer
873 views
indie americano
1.1K views
Oh to be young
8.7K views
Doctoral summer
413 views
kitchen
400 views
Música agradable
200 views
New songs
250 views
indie 2000
26K views
enamorado playlist
1.2K views
Rock Alternative 2003 - 2009
586 views
Chill Music
586 views
slow universty
305 views
summer
1K views
relaxing indie
998 views
SUMMER 2026
230 views
novo brasil
634 views
Karlsruhe Inspiration
202 views
Alternative
423 views
nuevo esp
139 views
That one night
145 views
Hitting Currently
400 views
Wenn es gut ist
3.5K views
Indian
411 views
End Summer 2026
632 views
2025 Hottest 100 list
275 views
cómo agua para chocolate
203 views
90's
135K views
indie
490 views
Alt- Windows Down, Volume Up
9.4K views
Indie chill
961 views
Spring 2026
1.7K views
Happy
297 views
Indie, Rock, BR Suave
4.7K views
delicinhas dançantes
312 views
2024 July to December
146 views