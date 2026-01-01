R&B & soul

124 playlist(s)

Chill R&B

Chill R&B
Neo Soul Essentials

Neo Soul Essentials
I'm a Flirt

I'm a Flirt
Soothing Soul

Soothing Soul
Essential '90s R&B

Essential '90s R&B
Feel-Good R&B Vibes

Feel-Good R&B Vibes
R&B Party

R&B Party
New R&B

New R&B
Acoustic Soul

Acoustic Soul
Cuffin' Season

Cuffin' Season
Feel-Good Hip Hop and R&B

Feel-Good Hip Hop and R&B
Sunshine Soul

Sunshine Soul
'90s R&B

'90s R&B
'90s R&B Party

'90s R&B Party
Groove On

Groove On
Calm Night Drive Korean Ballad/R&B

Calm Night Drive Korean Ballad/R&B
Neo-Soul Revival

Neo-Soul Revival
Biggest R&B Hits

Biggest R&B Hits
'80s R&B + Soul

'80s R&B + Soul
Incense & Tea

Incense & Tea
Brown Sugar: New Collabs

Brown Sugar: New Collabs
'00s Vibes Only

'00s Vibes Only
Never-Ending Slow Jams

Never-Ending Slow Jams
Essential '80s R&B

Essential '80s R&B
Running On R&B

Running On R&B
Motown in the '70s

Motown in the '70s
Motown Dance Party

Motown Dance Party
Pop R&B Jams

Pop R&B Jams
R&B Party-Starters

R&B Party-Starters
End of the Road: Classic R&B Breakup

End of the Road: Classic R&B Breakup
Classic Sunshine Soul

Classic Sunshine Soul
Cloudy Day R&B

Cloudy Day R&B
'00s R&B

'00s R&B
OPM R&B Soul

OPM R&B Soul
Brand New Korean R&B

Brand New Korean R&B
R&B love

R&B love

'00s R&B Chill

'00s R&B Chill
'60s R&B + Soul

'60s R&B + Soul

Late-Night Rendezvous

Late-Night Rendezvous
'10s R&B Chill

'10s R&B Chill
Mzansi Wave

Mzansi Wave
Sing-Along Soul

Sing-Along Soul
'80s Slow Jams

'80s Slow Jams
Boy, Bye

Boy, Bye
Highline: Today's R&B Hits

Highline: Today's R&B Hits
Funk & Soul Power

Funk & Soul Power
'10s R&B

'10s R&B
50 Shades of R&B

50 Shades of R&B
Today's R&B Christmas

Today's R&B Christmas
Sweet Soul Revival

Sweet Soul Revival

Vibes on Deck

Vibes on Deck
R&B Blueprints

R&B Blueprints
Endless R&B Throwbacks

Endless R&B Throwbacks
Shea Butter Groove

Shea Butter Groove
Chill Korean Hip-Hop/R&B

Chill Korean Hip-Hop/R&B
'10s Korean R&B

'10s Korean R&B
'90s Slow Jams

'90s Slow Jams
Soul Made in Philly

Soul Made in Philly

Dip It Low: '00s R&B Party

Dip It Low: '00s R&B Party
Essential Motown Hits

Essential Motown Hits
No Diggity: Chill '90s Rap and R&B

No Diggity: Chill '90s Rap and R&B
New & Timeless Soul Hits

New & Timeless Soul Hits
R&B Japan

R&B Japan
Heartbreak R&B

Heartbreak R&B
Kings of R&B

Kings of R&B
'10s Adult R&B

'10s Adult R&B
SAY NO MORE: Rap + R&B Hits

SAY NO MORE: Rap + R&B Hits
Cloud Nine R&B

Cloud Nine R&B
UK R&B Hits 2025

UK R&B Hits 2025
Feel Good Korean Hip-Hop/R&B

Feel Good Korean Hip-Hop/R&B
Esensi R&B

Esensi R&B
R&B Hits 2022

R&B Hits 2022
Summer Breeze Soul

Summer Breeze Soul
Christian R&B

Christian R&B
Dar’s Playlist

Dar’s Playlist

1K views

Soul

Soul

287 views

이거 플리 좋음

이거 플리 좋음

587 views

Old school slow Jams

Old school slow Jams

65K views

My jams 2020

My jams 2020

180K views

Smooth

Smooth

5K views

weekend

weekend

73K views

7月のリスト

7月のリスト

693 views

Chill

Chill

300 views

Clásicos del Funk

Clásicos del Funk

3.7K views

ネオソウル

ネオソウル

70K views

Fantasy

Fantasy

375 views

Love songs

Love songs

143 views

Litmas Christmas

Litmas Christmas

667 views

Slow Motion

Slow Motion

2.8K views

Sundown Sessions

Sundown Sessions

368 views

Peaceful song

Peaceful song

175 views

Party Mix

Party Mix

4.2K views

Ladies night

Ladies night

25K views

Motown

Motown

446 views

OPM collection

OPM collection

10K views

日本R&B

日本R&B

1K views

2000s club

2000s club

4.3K views

R&B Christmas

R&B Christmas

688 views

Late Night

Late Night

261 views

Relaxing

Relaxing

1.6K views

그루비한 노래

그루비한 노래

31K views

Motown 70 s

Motown 70 s

14K views

Back in the Day

Back in the Day

13K views

On a chill day

On a chill day

1.5K views

smooth breeze

smooth breeze

320K views

Soulful

Soulful

657 views

Don't kill my Vibe

Don't kill my Vibe

8.5K views

Hopeless Romantic

Hopeless Romantic

714 views

prince until the end of time,

prince until the end of time,

9.9K views

Slow jam

Slow jam

13K views

slow music

slow music

50K views

New cool music

New cool music

2.4K views

Slow jams

Slow jams

16K views

Vibes

Vibes

142K views

OPM Songs

OPM Songs

53K views

Christmas Love

Christmas Love

1.4K views

Oldies

Oldies

4.3K views

anos 2000

anos 2000

2K views

smooth songs

smooth songs

4.5K views

90s

90s

34K views

R&B 2001 to 2010

R&B 2001 to 2010

25K views

Dream Latte

Dream Latte

145 views

City Pop Jakarta

City Pop Jakarta

231 views

My Radio collection

My Radio collection

2.4K views