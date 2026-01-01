Arabic

122 playlist(s)

Gamed

Gamed
Arabs Abroad

Arabs Abroad
Khaleeji Marra

Khaleeji Marra
Aywa Araby

Aywa Araby
Shkad Iraqi

Shkad Iraqi
Tarab

Tarab
All Time Egyptian Hits

All Time Egyptian Hits
Fresh Arabic

Fresh Arabic
All Time Khaleeji Hits

All Time Khaleeji Hits
Levant Hotlist

Levant Hotlist
All Time Arabic Hits

All Time Arabic Hits
All Time Iraqi Hits

All Time Iraqi Hits

Fresh Egyptian

Fresh Egyptian
عربي RAP

عربي RAP
Fresh Khaleeji

Fresh Khaleeji
Maghreb Hotlist

Maghreb Hotlist
Egyptian Rap

Egyptian Rap
Arabic On Repeat

Arabic On Repeat
Fresh Iraqi

Fresh Iraqi
El Zaman El Gameel

El Zaman El Gameel
Sheilat

Sheilat
Mahraganat

Mahraganat
Maghreb Rap

Maghreb Rap
Arabic EDM Anthems

Arabic EDM Anthems
Khaleeji On Repeat

Khaleeji On Repeat
Fresh Mahraganat

Fresh Mahraganat
Nostalgic Oldies

Nostalgic Oldies
Iraqi On Repeat

Iraqi On Repeat
Arabic Hits 2021

Arabic Hits 2021
All Time Lebanese Hits

All Time Lebanese Hits
Egyptian On Repeat

Egyptian On Repeat
Ketha Saudi

Ketha Saudi
Arabic Love Songs

Arabic Love Songs
Egyptian Rap Essentials

Egyptian Rap Essentials
'10s Iraqi

'10s Iraqi
'00s Arabic Sing-along Anthems

'00s Arabic Sing-along Anthems
All Time Maghreb Hits

All Time Maghreb Hits
Jalsat

Jalsat
Egyptian Hits 2021

Egyptian Hits 2021
Your Morning Coffee

Your Morning Coffee
Khaleeji Love Songs

Khaleeji Love Songs
Dabkeh Party Starters

Dabkeh Party Starters
Iraqi Love Songs

Iraqi Love Songs
'90s Arabic Sing-along Anthems

'90s Arabic Sing-along Anthems
'10s Egyptian

'10s Egyptian
Feel Good Arabic

Feel Good Arabic
'10s Khaleeji

'10s Khaleeji
Egyptian '00s

Egyptian '00s
Rai

Rai
Arabic Workout

Arabic Workout
'80s Arabic Sing-along Anthems

'80s Arabic Sing-along Anthems
Iraqi Feel Good

Iraqi Feel Good
Egyptian '90s

Egyptian '90s
Khaleeji '00s

Khaleeji '00s
Party Arabic Style

Party Arabic Style
Afro Arabic

Afro Arabic
Egyptian '80s

Egyptian '80s
Khaleeji '90s

Khaleeji '90s

Arabic Rap Royalty

Arabic Rap Royalty
Iraqi Sad Songs

Iraqi Sad Songs
Instrumental Arabic

Instrumental Arabic
Nour el Ain

Nour el Ain
Lebanese Hits 2021

Lebanese Hits 2021
Khaleeji '80s

Khaleeji '80s
Saddest Arabic Songs of All Time

Saddest Arabic Songs of All Time
El Gai Ahla

El Gai Ahla
Iraqi Party

Iraqi Party
Belly Dancing Anthems

Belly Dancing Anthems
Hala Amreeka

Hala Amreeka
Khaleeji Sad

Khaleeji Sad
Qahwa Sada

Qahwa Sada
Egyptian Party Starters

Egyptian Party Starters
Hot Beat 2026

Hot Beat 2026

528 views

arabe oriente

arabe oriente

264 views

خب وغرام

خب وغرام

15K views

منوعات

منوعات

3M views

مزاج بويعقوب المنيع

مزاج بويعقوب المنيع

493 views

خالد

خالد

168K views

راي

راي

30K views

تركية

تركية

1.8K views

اغاني التسعينات

اغاني التسعينات

27K views

مغربي

مغربي

29K views

Songs I Love 80s - 90s

Songs I Love 80s - 90s

2.7K views

حب

حب

1.5K views

اغاني قديمه

اغاني قديمه

261K views

summer 2025

summer 2025

8.8K views

ف عربيتي

ف عربيتي

42K views

رايق

رايق

1.6K views

Arabic Mix

Arabic Mix

3.5K views

اغاني عراقية

اغاني عراقية

109K views

Be happy

Be happy

77K views

جديد 2025

جديد 2025

44K views

اذاعة الاغاني

اذاعة الاغاني

479K views

جزيره البطل

جزيره البطل

149 views

Arabic Music

Arabic Music

132K views

يا ناري ناري

يا ناري ناري

10K views

خطر خطر

خطر خطر

378K views

حنان

حنان

707 views

عراقي جديد ٢٠٢٤

عراقي جديد ٢٠٢٤

322 views

Car music

Car music

512 views

00s Arabic Hits

00s Arabic Hits

118K views

شعبى

شعبى

72K views

اغاني جداد

اغاني جداد

1.2K views

Summer 2025

Summer 2025

145K views

romantic list

romantic list

65K views

هيب هوب مصري

هيب هوب مصري

3K views

راي نوستالجي

راي نوستالجي

18K views

خالد

خالد

10K views

Egypt summer 2022

Egypt summer 2022

33K views

خليجي

خليجي

177 views

رومانسي

رومانسي

19K views

منوعات

منوعات

4.4K views

هااتت

هااتت

91K views

بندق

بندق

204K views

موسيقية

موسيقية

94K views

ادوية

ادوية

9.6K views

مفضّلة

مفضّلة

84K views

قلولو نتمشي

قلولو نتمشي

1.2K views

اغاني للوقحين

اغاني للوقحين

363 views

ميكس - زين كيقطر

ميكس - زين كيقطر

177 views

Arab

Arab

1.4K views

Love

Love

156K views